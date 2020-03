Governante do Dubai organizou sequestro das filhas e aprisionou-as

Tiago Rodrigues Hoje às 16:55 Facebook

O primeiro-ministro e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos e Emir do Dubai, sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, organizou os sequestros de duas das suas filhas e submeteu a sua mulher mais nova a um clima de "intimidação", concluiu um tribunal de família do Reino Unido.

As conclusões do tribunal podem destabilizar as relações diplomáticas do Reino Unido com os Emirados, um aliado próximo dos britânicos. As ações do sheikh foram descritas pelo juiz como um comportamento que equivale à violação das leis internacionais e do Reino Unido.

O jornal britânico "The Guardian" e outros órgãos de comunicação social revelam a decisão após meses de audiências privadas e uma disputa legal que chegou ao Supremo Tribunal. Os média falam numa "extraordinária saga familiar de 20 anos, durante a qual o sheikh, de 70 anos, organizou sequestros internacionais, aprisionou duas das suas filhas e privou-as da liberdade".

Grande parte da decisão de 34 páginas de Andrew McFarlane, presidente da divisão familiar do tribunal superior de Inglaterra e do País de Gales, regista os eventos ligados aos mediáticos desaparecimentos da princesa Shamsa de Cambridge, em 2000, quando tinha 19 anos, e da princesa Latifa, que foi capturada por comandos do exército indiano no Oceano Índico em 2018, aos 32 anos, antes de ser devolvida à força ao Dubai.