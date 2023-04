Príncipe William recebeu "grande quantia" para não processar jornal

JN Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O filho mais velho do rei Carlos III, o príncipe William, recebeu "uma grande quantia" do jornal britânico "The Sun" para não levar a cabo uma batalha judicial devido a escutas telefónicas feitas por jornalistas da publicação, de acordo com documentos entregues, esta terça-feira, pelos advogados do príncipe Harry à Justiça britânica.

Segundo a defesa do duque de Sussex, o News Group Newspapers (NGN), que controla o jornal britânico "The Sun", pagou ao duque da Cambridge para que este não processasse o grupo em 2020, altura em que o Palácio de Buckingham descobriu que o jornal tinha feito escutas telefónicas a membros da Casa Real ao longo de vários anos.

Os mesmos documentos indicam que a rainha Isabel II deu autorização a Harry para que levasse o processo contra o "The Sun" por invasão de privacidade para a frente, mas tal não aconteceu devido ao acordo secreto, que teve como objetivo proteger a imagem da família real.

PUB

O duque de Sussex, que agora vive nos EUA, está a processar o NGN no Tribunal Superior de Londres por vários atos ilegais alegadamente cometidos em nome de vários tabloides, entre a década de 1990 até 2016.