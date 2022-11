Prisão preventiva para condutor que atropelou manifestantes pró-Bolsonaro

JN/Agências Hoje às 20:38 Facebook

O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou esta quinta-feira prisão preventiva para o homem que atropelou quase 20 pessoas na tentativa de atravessar um bloqueio de uma estrada feito por apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

De acordo com o portal de notícias Uol, a prisão preventiva foi declarada com a justificação de ter causado "clamor social", no incidente que provocou ferimentos a pelo menos 10 pessoas na quarta-feira.

Ainda de acordo com este portal, o homem disse que estava acompanhado pela mãe dentro do carro e que começou a ser ameaçado e agredido pelos manifestantes. Com medo decidiu avançar e romper o bloqueio.

Segundo a Polícia Militar, citada pela imprensa local, das 10 pessoas que ficaram feridas no atropelamento na rodovia Washington Luiz, uma cidade a 452 quilómetros de São Paulo, duas são crianças de 11 e 12 anos e três são agentes policiais.

Duas pessoas tiveram de ser transferidas para o Hospital de Base de Rio Preto e encontram-se em estado grave.

Na quarta-feira, o Presidente brasileiro procurou acalmar os ânimos e apelou aos manifestantes que o apoiam para pararem de bloquear estradas pelo país, uma ação que se iniciou na madrugada de segunda-feira por considerarem que os resultados das eleições presidenciais tinham sido fraudulentos.

"Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui a nossa legitimidade", disse Bolsonaro, num vídeo gravado e partilhado nas redes sociais.

"Vamos desobstruí-las para o bem da nossa nação e para que possamos continuar lutando por democracia e por liberdade", frisou.

Estas declarações parecem ter dado frutos já que na segunda-feira, o número de estradas obstruídas era superior a 300 em 24 estados - devido à inação inicial da Polícia Rodoviária, que tem como diretor um bolsonarista assumido - e agora estão agora presentes em apenas sete estados do país em pouco mais de 70 estradas.