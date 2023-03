Problemas técnicos na Lufthansa provocam atrasos no aeroporto de Frankfurt

JN/Agências Hoje às 12:41 Facebook

A atividade da Lufthansa foi este domingo interrompida no aeroporto de Frankfurt, o maior da Alemanha, devido a problemas técnicos, revelou a agência de notícias alemã DPA.

Os sistemas de check-in online e o balcão da companhia aérea, bem como o embarque, foram afetados, disse uma porta-voz da companhia aérea Lufthansa à DPA, situação que determinou o atraso ou o cancelamento de alguns voos.

Segundo a transportadora, é possível fazer o check-in através do telemóvel ou em 'tablets' e na aplicação da Lufthansa.

Os problemas técnicos foram causados por provedores externos de serviços, tendo a Lufthansa solicitado aos viajantes para verificarem o estado dos seus voos ao mesmo tempo que se afirmou empenhada em resolver os problemas.

No último mês, problemas causados nos cabos no decurso das obras em Frankfurt provocaram a quebra do serviço de computadores da Lufthansa, situação que implicou o cancelamento e atrasos de voos em todo o mundo.

Os problemas hoje verificados surgem um dia antes de uma greve nacional na Alemanha, que deve paralisar o tráfego do país, com funcionários de aeroportos, comboios e transporte público em protesto por salários mais altos numa paralisação prevista para ocorrer apenas na segunda-feira.

Por causa da greve, o tráfego aéreo já foi cancelado hoje no segundo maior aeroporto da Alemanha, em Munique.