Produtor de televisão espanhol detido por fraude e lavagem de dinheiro

O produtor de televisão espanhol José Luis Moreno foi detido, esta terça-feira, acusado de crimes de lavagem de dinheiro, fraude e organização criminosa, que geraram mais de 50 milhões de euros.

A "Operação Titella", que envolveu a Guarda Civil e a Polícia Nacional de Espanha, deteve ainda mais 53 pessoas em Madrid, Barcelona, Valência, Múrcia e Alicante, acusadas de fraude e lavagem de dinheiro através da criação de uma rede empresarial que contava com mais de 700 empresas, que alegadamente lavavam dinheiro de organizações dedicadas ao tráfico de drogas.

Durante a investigação a esta rede, as autoridades apreenderam mais de um milhão de euros em dinheiro, através de uma pessoa que trabalhava para a organização a transportar grandes quantidades de numerário, que vinha da venda de drogas dentro e fora de Espanha, e era escondido num fundo falso de várias viaturas.

Segundo a Polícia Nacional e a Guarda Civil, as pessoas envolvidas nesta organização "simularam uma atividade inexistente para justificar a renda milionária em dinheiro gerada com a venda da droga".

As autoridades espanholas referiram ainda que a organização "ativava um equipamento perfeitamente estudado onde a 'mobilização' de cheques, faturamento simulado e falsificação de documentos comerciais era a atividade comum".

Os membros desta organização eram na sua maioria diretores de bancos, um notário e até produtores de televisão, que através da lavagem de dinheiro colocavam a quantia em países como Suíça. Panamá ou Maldivas, tendo criado um banco em Malta para facilitar o crime económico.

A investigação das autoridades localizou, até ao momento, entre as vítimas desta rede, vários bancos e um investidor privado, que perdeu mais de 50 milhões de euros em projetos falidos.

A "Operação Titella" começou em 2018 depois de várias denúncias de entidades bancárias que manifestaram um abuso das operações bancárias, que levou a organização a conseguir mais de um milhão e trezentos mil euros através de fraude.

José Luis Moreno também é conhecido por dever mais de um milhão de euros às Finanças através da sua empresa Kulteperalia S.L.. Segundo o jornal "El Mundo", o produtor de televisão já acumulou quase três milhões de euros em dívidas, num processo que tem-se alongado nos últimos anos.

O produtor foi também acusado, há uns anos, por vários atores e membros do mundo do entretenimento, de não pagar aos seus trabalhadores em vários programas que produzia. Caso disso foi Yolanda Ramos, atriz espanhola, que acusou José Luis Moreno em direto no programa "Amigas y Conocidas" do canal Telecinco, dizendo que o produtor estava a dever dinheiro anos depois de terem trabalho juntos.