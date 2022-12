Produtos e restaurantes inspirados na máfia causam revolta em Itália

JN Hoje às 15:00 Facebook

Produtos com alusões à máfia e restaurantes inspirados no crime organizado por todo o mundo estão a causar revolta em Itália. Associação agroalimentar fala em elevados prejuízos para a economia e ofensa às vítimas da criminalidade no país.

A maior associação de agricultores de Itália, a Coldiretti, está travar uma batalha contra o uso "escandaloso" de termos da máfia na venda de uma variedade de alimentos e bebidas em todo o mundo. Para Alessandro Apolito, gerente da Coldiretti, a descoberta mais chocante foi uma garrafa de uísque em forma de metralhadora produzida na Escócia e chamada "Cosa Nostra Shot". Por sua vez, em Portugal bebe-se o vinho "Pistol" da Talha Mafia e na Alemanha é produzida o condimento para carne assada "Mafia Coffee Rub". Na Bulgária bebe-se café "Mafiozzo", no Reino Unido podem ser comprados os petiscos "Chilli Mafia" e em Bruxelas há o molho para batatas fritas "SauceMaffia".

"É escandaloso pensar que alguém possa comprar algo deste género, mesmo que seja apenas por brincadeira. Para nós, brincar com coisas tão sérias como a máfia é inaceitável", disse Apolito, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

O responsável acrescentou que o marketing com o tema da máfia não só causa danos à imagem de Itália e produtos genuínos, como também é ofensivo. "Continuar a associar a Itália a esses estereótipos da máfia e da criminalidade é extremamente prejudicial para a imagem do país. Mas a questão mais significativa é que é uma ofensa para as vítimas da máfia, pois centenas de pessoas inocentes foram mortas pela máfia ou sofrem com a criminalidade", continuou.

Prejuízos na indústria alimentar e "enorme custo económico"

A associação de agricultores indicou também que muitos dos produtos, encontrados nas prateleiras de supermercados e pequenas lojas ao redor do mundo ou vendidos online, estavam fora de prazo. "Muitas vezes usam uma bandeira italiana num produto fora de prazo. Esses produtos não só tiram espaço nas prateleiras aos produtos italianos genuínos, como também representam um enorme custo económico para a nossa indústria alimentar", explicou Apolito.

Embora existam acordos da União Europeia (UE) para proteger os produtos sob as regras DOP (denominação de origem protegida), que determinam que imitações sejam removidas das prateleiras dos supermercados, não há medidas para impedir truques de marketing. "Usar e evocar o nome do crime organizado para fins de marketing não pode ser aceite", sublinhou Ettore Prandini, presidente da Coldiretti. "Precisamos de chegar a um acordo a nível europeu para garantir que isto não volta a acontecer".

300 restaurantes temáticos fora de Itália

Além dos produtos temáticos, a investigação da Coldiretti revelou ainda a existência de quase 300 restaurantes fora de Itália que têm nomes temáticos relacionados com a máfia, como o "El Padrino", em Espanha, o "Don Corleone", na Finlândia, o "Burger Mafia", na Alemanha, "Falafel Mafia", nos Estados Unidos, e "Nasi Goreng Mafia", na Indonésia.

Espanha é o país com mais restaurantes e bares associados ao tema (63), seguida pela Ucrânia, Brasil, Indonésia, Rússia, Índia, Japão, Polónia e Estados Unidos.