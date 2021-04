Professor despedido por oferecer dinheiro a homem para abusar de menina de dois anos

JN/Agências Hoje às 07:34 Facebook

Um professor foi despedido nos EUA depois de um relatório policial indicar que se oferecera para pagar um quarto de motel a outro homem, se pudesse molestar sexualmente a filha de 2 anos.

Um professor primário, que lecionava em Palm Beach Gardens, foi despedido, informou o agrupamento escolar em comunicado. Alexander, de 27 anos, também colocou anúncios na Internet para tomar conta de bebés e crianças, como "babysitter", de acordo com investigadores da polícia.

O despedimento ocorreu horas depois de ser conhecido, na segunda-feira, um relatório relativo à detenção.

O documento policial indicou que um homem de 39 anos publicou um anúncio na Craigslist [plataforma "online" que disponibiliza anúncios gratuitos] em 26 de março, à procura de alguém para dividir um quarto de motel durante alguns dias enquanto esperava para se mudar para uma nova casa. O indivíduo referiu, no anúncio, que tinha uma filha de dois anos.

O homem recebeu mensagens de um desconhecido que perguntou: "Será que alguma vez ficarei sozinho com a sua filha?" Quando lhe foi dito que não, o autor das mensagens respondeu que iria para outro local. O pai acabou por contactar a polícia.

Depois de lerem os textos, os agentes fizeram-se passar pelo pai e responderam ao autor das mensagens, dizendo-lhe que podia estar sozinho com a criança se pagasse duas noites do quarto do motel. Acabaram por concordar em encontrar-se no motel na quinta-feira, ficando combinado que o professor traria 200 dólares.

Os detetives disseram que detiveram o homem quando este chegou à porta com um preservativo escondido no sapato. E que este admitiu ter enviado os textos, dizendo que tinha um vício sexual, mas negou ter alguma vez molestado uma criança.

O professor está detido sob fiança de um milhão de dólares (846,6 mil euros) na prisão do condado de Palm Beach.