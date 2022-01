Professora detida nos EUA depois de vacinar aluno em casa

JN Hoje às 17:06 Facebook

Uma professora foi presa no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, depois de vacinar em casa, e sem formação médica, um aluno de 17 anos, alegadamente, contra a covid-19.

A denúncia às autoridades foi feita pelos pais do adolescente, após este lhes ter dado conta do sucedido. No entanto, a forma como a docente terá obtido a vacina "ainda está sob investigação", disse Patrick Ryder, comissário da Polícia de Nassau, citado pela BBC.

No momento da vacinação, registado em vídeo, é possível ouvir-se a professora dize "vais ficar bem, espero" e ainda o aluno "aqui está. Vacina em casa".

O responsável da Herricks Hight School, instituição de ensino onde Laura Russo exercia, já fez saber em comunicado que a docente "foi retirada das salas de aula" e que a sua transferência está "pendente do resultado da investigação", divulgou a CBS News.

A professora de biologia foi detida na véspera de ano novo e encontra-se, neste momento, a aguardar a audiência do tribunal marcada para dia 21 de janeiro, incorrendo numa pena de prisão até quatro anos por prática não autorizada de uma profissão.