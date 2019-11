Professora filmada a agredir aluna com socos e pontapés é despedida e detida

Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma professora substituta, no Texas, EUA, foi despedida, na sexta-feira, depois de um vídeo em que aparece a agredir uma aluna se tornar popular nas redes sociais. A mulher foi detida no mesmo dia.

O vídeo mostra Tiffani Shadell Lankford, de 32 anos, a aproximar-se de uma aluna, de 15 anos, e depois a agredi-la com socos na cara. As agressões continuam e a menor é posteriormente atacada quando já estava no chão.

"Em nenhum momento, podemos tolerar uma situação destas", disse Karen Zuniga, diretor da Escola Secundária Lehman, em Austin. Segundo o portal CBS Austin, a professora foi detida nesse mesmo dia e a aluna teve que ser encaminhada para um hospital.

Os alunos que estavam na aula publicaram vários vídeos do incidente nas redes sociais. As publicações geraram uma onda de comentários a condenar a atuação da docente. "A professora teve um comportamento muito errado e espero que seja condenada", escreveu um utilizador.

Segundo escreve a revista "Newsweek", a professora tinha começado a trabalhar naquela mesma escola em agosto, sendo que apenas deu a primeira aula no dia 13 de setembro.