Professora não vacinada lia sem máscara e infetou metade dos alunos nos EUA

Uma professora não vacinada numa escola primária da California infetou metade dos seus alunos - e 26 pessoas no total - quando contraiu a variante delta, de acordo com investigadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

O CDC investigou o surto naquela escola do condado de Marin que começou com a professora infetada, uma dos dois únicos funcionários da escola que não estavam vacinados. A professora teve sintomas de covid-19 em meados de maio, mas continuou a trabalhar até receber um teste positivo.

Segundo os cientistas, a professora esteve na escola durante dois dias, apesar de apresentar sintomas, e lia em voz alta para a turma sem máscara, embora a escola exigisse o seu uso em ambientes fechados.

Metade dos alunos contraiu a doença, sendo que os alunos sentados mais perto da professora tinham maior probabilidade de estarem infetados. Além disso, seis alunos de outra turma e oito familiares de estudantes também apanharam o vírus. No total, uma professora infetou 26 pessoas.

"Múltiplas camadas de proteção são essenciais"

Os EUA registaram cerca de dois milhões de casos de covid-19 na faixa etária dos cinco aos 17 anos e 300 mortes associadas. Os altos níveis de infecções também mostraram que a variante delta pode ser especialmente transmissível em populações não vacinadas, como crianças muito novas.

"As evidências demonstraram repetidamente que as estratégias de prevenção em várias camadas - como a vacinação para todas as crianças e adultos que são elegíveis; máscaras para todos os alunos, professores, funcionários e visitantes; ventilação; distanciamento físico; e testes de triagem - trabalham para prevenir a disseminação da covid nas escolas", disse Rochelle Walensky, diretora do CDC, segundo o "The Guardian".

"[A variante] delta é duplamente infecciosa e precisamos de melhorar a nossa estratégia para manter as crianças na escola com segurança. Isso significa que professores, funcionários e alunos elegíveis precisam de ser vacinados e todos devem usar máscara. Múltiplas camadas de proteção são essenciais", afirmou Tom Frieden, ex-diretor do CDC.

"Infelizmente, muitas escolas optaram por não implementar essas ferramentas recomendadas. Reconhecemos e estamos a acompanhar de perto os casos e hospitalizações de crianças ao mesmo tempo que as escolas reabrem", continuou Walensky.

Por sua vez, os altos níveis de vacinação em Marin provavelmente evitaram mais infecções na comunidade.