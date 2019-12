Programa de televisão espanhol ensina em direto como se esquarteja um cadáver

Hoje às 19:30 Facebook

A jovem Marta Calvo, de 25 anos, foi assassinada em Valência. O suspeito entregou-se às autoridades e admitiu que a esquartejou. Durante a análise ao crime, num canal de televisão espanhol, um convidado explicou em direto como se esquarteja um corpo.

O programa Viva la Vida, da estação televisiva espanhola Telecinco, estava a analisar o crime macabro que deixou Espanha em choque.

Um dos convidados do programa apresentado por Emma García foi Leopoldo Ortega-Monasterio, psicólogo que explicou como cortar o corpo de uma pessoa sem deixar rasto, assegurando, para surpresa dos telespetadores, que não se trata de um processo difícil.

A insólita intervenção do convidado motivou uma série de reações nas redes sociais, com vários internautas a demonstrarem surpresa pela intervenção do psicólogo convidado. "Só lhe faltou expilicar onde se pode comprar as serras em promoção", escreveu, no Twitter, um utilizador das redes sociais.

Suspeito disse que morte aconteceu durante jogo sexual com drogas

O principal suspeito da morte é Jorge Ignacio P.J., um colombiano de 28 anos. De acordo com o jornal "ABC", disse que a morte aconteceu durante um jogo sexual a envolver o consumo de cocaína. O homem, que já tinha cumprido pena por tráfico de drogas em Itália, disse que tinha planeado uma festa sexual, já que fazia anos no dia seguinte à morte de Marta.

E esta pode não ser a primeira vez que Jorge está envolvido numa situação como esta. No passado mês de abril, o homem esteve num bordel em Valência, sendo o último dos clientes de uma prostituta que foi para o hospital em coma, acabando por morrer. A autópsia relevou que a causa da morte foi o consumo de drogas.