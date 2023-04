Programa do Masterchef Espanha causa intoxicação alimentar a 44 pessoas

JN Hoje às 17:13 Facebook

A produtora responsável pelo reality-show Masterchef Espanha pediu publicamente desculpas após uma gravação ter causado uma intoxicação alimentar a 44 pessoas, em Valência.

O caso foi denunciado na rede social Twitter por uma das funcionárias que trabalha no Oceanográfico onde decorreu a gravação do programa, veiculando que 70 pessoas tinham "acabado intoxicadas".

No entanto, de acordo com os dados fornecidos pelo ministério da Saúde de Espanha, ao jornal "El País", o número de pessoas que foram vítimas da intoxicação é de 44, entre os 100 comensais que participaram do programa.

A Shine Iberia, produtora do conteúdo, emitiu um comunicado, esta segunda-feira à noite, a lamentar o sucedido, inédito em 11 anos de programa. "Este é um caso absolutamente excecional nestes 11 anos de MasterChef em Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas", escreveram.

As investigações sobre a origem da intoxicação ainda estão em curso, uma vez que os alimentos foram preparados em instalações provisórias e os envolvidos só foram notificados horas depois do serviço.

A prova em causa foi transmitida no domingo, e consistiu na preparação de diferentes pratos para os 120 funcionários do Oceanográfico, para comemorar o 20.º aniversário do maior aquário na Europa, localizado dentro do complexo da Cidade das Artes e Ciências de Valência.

A carta incluía principalmente frutos do mar e comida indiana e mediterrânea fundida. O primeiro prato a ser servido foi composto por ostras, amêijoas e molho pesto à base de algas, o segundo foi de robalo e a sobremesa um cheesecake japonês com algas.