Proibido dançar em grupos de mais de seis nos bares ingleses

JN Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A evolução da pandemia de covid-19 em Inglaterra levou o Governo britânico a apertar as regras.

Entre as novas normas introduzidas pelo Governo de Boris Johnson, está a proibição de bares, discotecas, restaurantes e cafés tocarem música que exceda os 85 decibéis, estando excluídas da regra as atuações ao vivo. Na mesma linha, os proprietários desses mesmos estabelecimentos - obrigados a encerrar às 22 horas - devem tomar "todas as medidas razoáveis" para impedir que os clientes dancem e cantem nas instalações, caso estejam em grupos de mais de seis pessoas. Na rua, ajuntamentos com sete pessoas ou mais também estão proibidos.

O Reino Unido registou, nas últimas 24 horas, 7143 novas infeções (novo recorde diário) e 71 mortes por covid-19.

Em algumas partes do país onde existem surtos mais agudos, é também proibida a socialização entre pessoas de agregados familiares diferentes em espaços interiores ou ao ar livre, como vai passar a ser o caso do nordeste de Inglaterra, nomeadamente em Newcastle e arredores, a partir de quarta-feira.

A lei foi também atualizada para obrigar qualquer pessoa a ficar em isolamento caso tenha testado positivo ou tenha estado em contacto com alguém infetado com covid-19, sendo as infrações penalizadas com multas, que variam entre as 1000 libras (1102 euros), o valor atualmente aplicado a quem não cumpre quarentena após chegar do estrangeiro, e 10 mil libras (11.019 euros), para os reincidentes ou infrações mais graves, incluindo empresas que obriguem os empregados a trabalhar.