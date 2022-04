Proibir voos europeus e carros nas cidades para castigar Putin

JN Hoje às 16:55 Facebook

Peritos defendem a proibição de voos dentro da Europa e a limitação da circulação automóvel no centro das cidades para poupar energia e impedir que Vladimir Putin lucre com a venda de combustíveis.

Um relatório de especialistas energéticos e ambientais indica que, se a Europa assumir medidas assertivas, será possível privar a Rússia de milhares de milhões de euros em receitas da venda de petróleo e gás. Entre as propostas, está a proibição de voos dentro da Europa continental e a proibição de circulação automóvel no centro das cidades. Outras medidas indicadas pelo RePlanet Research Institute passariam pelo racionamento de energia e a limitação dos termóstatos aos 18 graus centígrados no inverno.

Estas ações mais duras permitiriam que a Europa rapidamente deixasse de depender do petróleo e do gás russos, garante o relatório. citado pelo jornal "The Guardian". Os autores do trabalho foram o conselheiro ambiental Mark Lynas, o analista energético Rauli Partanen e o especialista em energia e sustentabilidade Joris van Dorp.