Projeto-piloto na Indonésia obriga alunos a começar as aulas às 5.30 horas e causa indignação

M. C. Hoje às 09:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Um novo projeto-piloto em Kupang, capital da província de East Nusa Tenggara, na Indonésia, está a obrigar os alunos do 12.º ano de dez escolas a começar as aulas às 5.30 horas.

O projeto, que foi anunciado no mês passado pelo governador Viktor Laiskodat, visa fortalecer a disciplina dos adolescentes que, todas as manhãs, quando ainda está escuro, são vistos a deambular pelas ruas a caminho da escola. No entanto, a proposta está a indignar os pais, que dizem que os filhos chegam exaustos a casa.

"É extremamente difícil, agora têm de sair de casa enquanto ainda está escuro como breu. Não posso aceitar isso... A segurança deles não é garantida quando está escuro e silencioso", disse Rambu Ata, mãe de uma adolescente de 16 anos, em declarações à agência France-Press.

PUB

As aulas na Indonésia geralmente começam entre as 7 e as 8 horas e terminam por volta das 15.30 horas.

A filha Eureka tem de acordar às 4 horas para se arranjar e ir de moto para a escola. "Agora, sempre que chega em casa, fica exausta e adormece imediatamente", disse Ata.

A agência de notícias indonésia "Kompas" adianta que o "ombudsman" indonésio - pessoas que recebe críticas, sugestões e reclamações - pediu ao governo central para intervir no projeto, que está em desde fevereiro. O Ministério de Empoderamento das Mulheres e Proteção da Criança e a Comissão de Proteção à Criança da Indonésia também fizeram apelos para uma revisão da política.

Apesar das críticas de várias associações e de legisladores locais, o governo manteve a experiência e e até a estendeu à agência de educação local, onde os funcionários também começam o dia às 5.30 horas.

Privação de sono

A longo prazo, a privação do sono pode colocar em risco a saúde dos alunos e causar uma mudança de comportamento. "Não tem correlação com o esforço para melhorar a qualidade da educação", disse Marsel Robot, especialista em educação da Universidade Nusa Cendana. "Eles dormem apenas algumas horas e isso é um sério risco para a saúde deles. Isso também lhes causará stress".

Um estudo de 2014 publicado pela Academia Americana de Pediatria recomendou que os alunos do ensino básico e médio começassem as aulas às 8.30 horas ou mais tarde, para permitir que dormissem tempo suficiente.