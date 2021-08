Prolongado confinamento na segunda maior cidade da Austrália

JN/Agências Hoje às 09:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, vai ficar sob um confinamento prolongado, anunciaram, este domingo, as autoridades, que estão a tentar conter um surto da variante delta do novo coronavírus.

Sob confinamento há um mês, numa medida que afeta sete milhões de pessoas, as autoridades de Melbourne, no estado de Vitória (sudeste), tinham previsto o regresso à normalidade em 2 de setembro. O primeiro-ministro do estado, Dan Andrews, disse que devido a um número crescente de novos casos de covid-19, 92 nas últimas 24 horas, o levantamento deixou de ser uma opção.

Este é o sexto confinamento na cidade desde que a pandemia da covid-19 começou. Os residentes estão também sujeitos ao recolher obrigatório e a um número limitado de autorizações de saída.

"Ainda temos demasiados casos na população e durante demasiado tempo para nos abrirmos e devolvermos... aquelas liberdades que prezamos e que todos desejamos recuperar", disse Andrews. O governante não adiantou qualquer data para o fim das restrições e indicou que estavam a ser consideradas "todas as opções".

Entretanto, o estado vizinho de Nova Gales do Sul, que inclui a cidade mais populosa da Austrália, Sydney, registou 1218 novos casos no domingo, o número mais elevado desde que a pandemia começou. No total, foram registados quase 19 mil casos no estado, com oito milhões de habitantes, desde de meados de junho, quando começou o surto da variante delta.

As taxas de vacinação na Nova Gales do Sul estão a aumentar acentuadamente, com as autoridades a estimar que 70% da população adulta estará totalmente vacinada até outubro. O Governo australiano estabeleceu que a reabertura do país poderá avançar quando entre 70% a 80% da população em cada estado e território estiver vacinada.

Desde o início da pandemia, a Austrália já registou mais de 51 mil casos da covid-19 e quase mil óbitos numa população de 25 milhões de habitantes.