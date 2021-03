Propaganda de grupos supremacistas brancos "disparou" nos EUA

JN/Agências Hoje às 19:54 Facebook

A propaganda racista e xenófoba de grupos supremacistas brancos "disparou" quase 100% em 2020 nos Estados Unidos, denunciou a organização não-governamental Liga Contra a Difamação (ADL, na sigla inglesa).

No relatório anual, a Liga dá conta de que se registaram mais de cinco mil denúncias de mensagens racistas, antissemitas e contra a comunidade LGTBI (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero e Intersexuais).

Segundo o documento, pelo menos 30 grupos supremacistas pintaram inscrições em muros e fachadas, colocaram cartazes e penduraram faixas com mensagens racistas e xenófobas em 49 dos 50 estados norte-americanos.

Três destes grupos - Patriotic Front (Frente Patriótica), New Jersey European Heritage Association (Associação da Herança Europeia de Nova Jérsia) e Nationalist Social Club (Clube Social nacionalista) - foram responsáveis por 92% de todos estes delitos, assegura a Liga, que destaca a Frente Patriótica, com sede no Texas, como o principal movimento agitador.

"Os supremacistas brancos parecem estar mais encorajados do que nunca e o ano eleitoral, a pandemia e outros fatores podem ter dado aos extremistas um incentivo adicional", disse o diretor executivo da ADL, Jonathan A. Greenblatt, num comunicado.

A Liga, centrada na luta contra o antissemitismo, também reconheceu que a propaganda contra o judaísmo teve um aumento de 60% em relação ao ano anterior.

"A propaganda dá aos supremacistas brancos a possibilidade de maximizar a atenção mediática e nas redes sociais, ao mesmo tempo que reduz os riscos à exposição individual, cobertura negativa da imprensa, prisões ou reações públicas que costumam acompanhar os eventos públicos", lê-se no comunicado.

A Liga insiste também no aumento "alarmante" deste tipo de propaganda desde que iniciou a sua atividade, em 2017, quando denunciaram mais de 500 casos em todo o país.

Segundo o relatório, a Liga registou o maior número de casos no Texas (574), Washington (345), Califórnia (333), Nova Jérsia (323), Nova Iorque (308), Massachusetts (276), Virgínia (249) e Pensilvânia (238).