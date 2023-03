Proposta para criação de polvos em cativeiro preocupa cientistas

Daniela Tender Hoje às 18:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A empresa responsável pelo projeto pretende abater os animais utilizando água gelada, método que está a ser contestado pelo sofrimento que lhes causará.

O plano para a criação da primeira quinta de polvos do mundo está a alarmar a comunidade científica. Segundo avançou a BBC, a quinta em causa seria em Las Palmas, nas Canárias, Espanha, com administração da Nueva Pescanova, uma empresa multinacional espanhola que tenciona abater os polvos utilizando água gelada, método "cruel" contestado pelos cientistas. Nesses espaço iriam ser criados, durante o ano, cerca de um milhão de polvos para consumo.

Apesar de a Nueva Pescanova já ter enviado a proposta à Direção-Geral de Pesca das Ilhas Canárias, os documentos foram intersetados pela "Eurogroup for Animals", que os enviou à BBC. A empresa pretende instalar cerca de mil tanques comunitários, numa estrutura de dois andares debaixo de água, situada no porto de Las Palmas. Para matar os polvos, os animais seriam colocados em recipientes com água a -3º celsius.

PUB

Há décadas que várias empresas tentam descobrir o segredo para a produção de polvos em cativeiro. No entanto, o processo tem sido difícil, devido às necessidades dos polvos, que apenas se alimentam de seres vivos e precisam de um ambiente controlado.

Em 2019, a Pescanova anunciou ter feito descobertas necessárias a avançar com a produção em cativeiro. No entanto, vários estudos revelam que o abate de animais em água gelada causa uma morte lenta e dolorosa. "Matá-los com gelo seria muito cruel, não devia ser permitido", defendeu Peter Tse, professor e neurocientista da Universidade de Dartmouth, nos EUA, em declarações à BBC.

Para abastecer mercados internacionais, como os EUA, Coreia do Sul e Japão, a Pescanova pretende produzir cerca de três mil toneladas de polvo por ano, o que equivale a cerca de um milhão de animais, com 10 a 15 polvos em cada metro cúbico de tanque, de acordo com a empresa Compassion in World Farming.

Já que os polvos são animais caçadores, a Pescanova propõe que os animais sejam alimentados com rações secas, produzidas industrialmente, através de "subprodutos de peixes já capturados".