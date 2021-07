Propriedades de narcotraficantes mexicanos vão ser sorteadas

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:15 Facebook

O sorteio vai ser realizado através do Instituto para Devolver ao Povo o Roubado e faz parte da campanha contra a corrupção do Presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. Serão sorteados 22 imóveis, objetos de luxo e até lugares numa bancada do mítico estádio Azteca.

O governo mexicano vai sortear várias propriedades apreendidas a narcotraficantes e funcionários corruptos. O sorteio será a 15 de setembro, no Dia da Independência, e cada pessoa poderá comprar um bilhete por cerca de 10 euros.

Dos vários prémios, um dos que se destaca é uma das antigas habitações do notório narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. Está avaliada em cerca de 163 mil euros e foi a casa que usou para fugir, através de tuneis, à polícia mexicana em 2014.

A "Casa en Culicán" era uma das muitas propriedades de El Chapo Foto: Governo Mexicano

Outra propriedade é a mansão do antigo líder do Cartel de Juárez Amado Carrillo, conhecido como o "Senhor dos Céus" (era proprietário de vários aviões quantidade para traficar droga). A casa com mais de 3 mil metros quadrados está avaliada em cerca de 3 milhões de euros. Tem piscina, jacuzzi, cave de vinhos, sala de jogos, entre outras divisões luxuosas.

A "Casa en Pedregal de San Ángel" é das mais valiosas no sorteio Foto: Governo Mexicano

Outro dos prémios é um camarote no estádio Azteca, onde a Argentina de Maradona venceu o Mundial em 1986. Pertencia ao "Pronósticos de la Lotería Nacional", uma reguladora da lotaria mexicana, com objetivo de ser usufruído pelos funcionários da instituição. A diretora geral da Lotaria, Margarita González Saravia, explicou, em conferência de imprensa, que "visto que não é função do 'Pronósticos' comprar camarotes para uso de funcionários, seguindo a lógica do Presidente de combate à corrupção, decidiu-se que este camarote seria sorteado".

Maradona venceu o Mundial em 1986 com a Argentina no Estádio Azteca Foto: Governo Mexicano

O camarote no estádio do Club América está avaliado em cerca de 1 milhão de euros e ficará na posse do vencedor até 2065. Tem 20 lugares, casa de banho privada, cozinha e quatro lugares de estacionamento.