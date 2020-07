Proteína mostrou resultados animadores no combate à covid-19 em estudo inglês

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 12:03 Facebook

Um estudo recente de uma empresa de biotecnologia de Southampton Synairgen indica que a proteína "interferon beta" pode ser bastante eficaz no tratamento à covid-19. Os resultados iniciais, embora preliminares, indicam que a probabilidade de a doença se agravar num paciente é reduzida em 79%.

Esta proteína é produzida pelo sistema imunitário quando existe uma infeção viral. No tratamento experimental, foi diretamente inalada pelos pacientes através de um nebulizador, com objetivo de ativar uma resposta anti-viral mais forte nas pessoas, mesmo naquelas com um sistema imunitário mais débil, revela a BBC, que teve acesso ao estudo.

Embora sejam preliminares, os resultados indicam que a probabilidade de um paciente requerer assistência por um ventilador é reduzida em 79%. A Synairgen diz ainda que estes doentes estão também mais propensos a recuperar e a poder realizar as suas atividades normais sem estarem condicionados pela covid-19.

O estudo foi realizado em 101 pacientes, sendo que metade recebeu o tratamento e outra metade não. Estes resultados são ainda preliminares, visto que não foram publicados em nenhuma revista cietífica e os dados ainda não foram revelados na totalidade.

A Synairgen vai agora apresentar os seus resultados a entidades médicas reguladoras a nível mundial para conseguir que o tratamento seja aprovado, segundo informou Richard Marsden, diretor executivo da empresa, em declarações à BBC.

Apesar de ser um processo longo, existe a possibilidade de este tratamento ser aprovado com mais celeridade, tal como aconteceu com o medicamento Remdesivir.

Tom Wilkinson, cientista da empresa que realizou o teste, reconhece que a amostra utilizada é pequena, mas um estudo em maior escala poderá confirmar que a proteína "interferon beta" terá um grande impacto no tratamento à covid-19.