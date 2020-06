Protestos contra morte de George Floyd resultam num morto e num ferido grave em Seattle

JN/Agências Hoje às 19:51 Facebook

Um tiroteio na zona de protesto de Seattle, noroeste dos Estados Unidos, provocou este sábado pelo menos um morto e um ferido em estado crítico, referiram as autoridades locais.

O incidente ocorreu durante a madrugada deste sábado na área designada CHOP (a sigla de Capitol Hill Occupied Protest), a comunidade autodeclarada que inclui cerca de 300 residentes e abrange aproximadamente dez quarteirões no bairro de Capitol Hill, em Seattle.

O sargento da polícia Lauren Trusco disse ao The Seattle Times não saber se houve detenções e também não forneceu detalhes sobre o tiroteio.

O porta-voz de um hospital local confirmou que dois homens atingidos a tiro chegaram à unidade hospitalar num veículo privado cerca das 3 horas locais. Um morreu e outro permanecia em estado crítico.

Em Seattle foram ocupados vários quarteirões perto da uma esquadra da polícia na zona de Capitol Hill, na sequência dos protestos contra a violência policial que decorrem no país desde a morte do afro-americano George Floyd, asfixiado sob escolta da polícia em Minneapolis no passado dia 25 de maio.

Esta morte está a provocar os maiores protestos nos Estados Unidos das últimas décadas contra as violências policiais e os direitos da população negra norte-americana, que se estenderam à escala global com reivindicações mais amplas.

A polícia optou por retirar a maioria das suas forças da zona de protesto em Seattle na sequência de confrontos com os manifestantes.

Os responsáveis da cidade referiram que ainda se mantêm em contacto com os líderes do protesto, que prometeram manter a situação controlada na zona.

Este protesto em Seattle suscitou a ira do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em diversos tweets admitiu o envio do exército, uma posição criticada pelo presidente do município de Seattle, Jenny Durkan, e pelo governador do estado de Washington, Jay Inslee, ambos democratas.