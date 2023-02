Protestos no Peru caem para 6,6% do território, concentrados no sul

JN/Agências Hoje às 00:25 Facebook

As mobilizações e bloqueios de estradas hoje no Peru, como protesto antigovernamental, diminuíram para 6,6% do território nacional, afetando cinco das 25 regiões do país, a maioria no sul, perto da Bolívia, segundo dados oficiais.

O último relatório da Procuradoria Pública reportou uma tendência de queda das manifestações coletivas, para praticamente metade nas últimas duas semanas, e ações de protesto em quatro províncias do país, duas em Pasco e Huancavelica, e outras duas em Puno.

Além disso, constam bloqueios de estradas em onze províncias, sete também em Puno, que concentrou a maioria dos bloqueios de estradas que, no total, causaram interrupção do tráfego em 31 pontos do território nacional.

Outros bloqueios, mais isolados, afetaram as províncias de Andahuaylas e Chincheros (Aprímac), Espinar (Cuzco) e Tambopata (Madre de Dios).

O mapa interativo divulgado pela Sutran - a autoridade dos transportes terrestres de pessoas, cargas e mercadorias - mostra várias estradas com interrupções múltiplas nas províncias de Carabaya, Azángaro, Lampa, San Román, Puno, El Collao e Chucuito, na direção de Desaguadero, um dos principais pontos de trânsito para a Bolívia.