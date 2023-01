Província chinesa levanta limite de três filhos por casal

JN / AFP Hoje às 14:41 Facebook

A província de Sichuan, no sudoeste da China, vai suspender o limite de nascimento de três filhos e remover as restrições a pais solteiros, numa altura em que a nação mais populosa do mundo enfrenta uma crise demográfica iminente.

A população da China encolheu no ano passado pela primeira vez em mais de seis décadas, segundo dados oficiais divulgados este mês. A nação de 1,4 mil milhões viu as taxas de natalidade caírem para níveis recordes à medida que a força de trabalho envelhece. A China levantou a estrita "política de filho único" - imposta na década de 1980 por receio de superpopulação - em 2016 e começou a permitir que os casais tivessem três filhos em 2021. Porém, isso não permitiu reverter o declínio demográfico.

Diante da queda nas taxas de natalidade, as autoridades da província chinesa de Sichuan disseram, esta segunda-feira, que vão levantar o limite do número de filhos que uma família pode ter e suspender a proibição de mulheres solteiras registarem um nascimento. As novas regras entram em vigor a 15 de fevereiro, de acordo com a Comissão Provincial de Saúde de Sichuan.

A última vez que a população da China diminuiu foi em 1960, quando o país lutou contra a pior fome da sua história moderna, causada pela política agrícola de Mao Zedong.

A China tinha, no final de 2022, 1.411.750.000 habitantes, uma queda de 850 mil em relação ao final do ano anterior. Muitos apontam o aumento do custo de vida - bem como um número crescente de mulheres na força de trabalho e no ensino superior - como responsáveis pela desaceleração.

Algumas autoridades locais já lançaram medidas para incentivar os casais a terem filhos. A megacidade de Shenzhen, por exemplo, oferece um bónus de nascimento de até 10 mil yuans (cerca de 1376 euros) e paga mesadas até que a criança complete três anos de idade.