Publicação de Trump a confirmar que tem covid-19 bate recordes no Twitter

A mensagem na rede social Twitter de Donald Trump anunciando que ele e a mulher, Melania, testaram positivo com a covid-19 quebrou os seus recordes de visualizações e obteve mais de um milhão de gostos.

O Presidente dos EUA escreveu na sua página pessoal da rede social Twitter, esta madrugada, que, tal como a primeira dama, tinha testado positivo com a covid-19 e que iria ficar em quarentena, num anúncio que deixou o país em alerta e está a multiplicar reações em todo o mundo.

Às 10 horas locais em Washington (15 horas em Lisboa), nove horas após o anúncio da contaminação, a mensagem de Trump tinha sido já compartilhada mais de 800 mil vezes e tinha recebido mais de 1,3 milhões de 'likes'.

Para efeito de comparação, dos últimos 600 tweets de Donald Trump, os mais populares foram compartilhados 80 mil vezes e receberam cerca de 300 mil corações de aprovação, de acordo com dados do TruthNest, uma empresa especialista em estatísticas do Twitter.

Por exemplo, o tweet que Trump enviara na segunda-feira, acusando Joe Biden de se recusar a fazer um teste antidoping antes do debate televisivo do dia seguinte, foi reencaminhado 85 mil vezes.

De acordo com medidores de audiências online, o tweet mais popular do bilionário republicano até agora fora uma mensagem de 2019 anunciando que o músico de rap norte-americano A$AP Rocky tinha sido libertado da prisão na Suécia e estava prestes a regressar aos Estados Unidos, tendo recebido mais de 800 mil gostos.

Esta sexta-feira, as reações ao anúncio da contaminação com covid-19 do casal Trump estão a inundar as redes sociais.

"Parece que RBG ganhou a sua primeira audiência diante de Deus", escreveu no Twitter um utilizador, referindo-se à juíza feminista do Supremo Tribunal, Ruth Bader Ginsburg, que morreu há duas semanas.

Donald Trump, que critica regularmente as redes sociais e as acusa de censurar os republicanos, é seguido por mais de 86 milhões de pessoas, no Twitter.

Esta rede social, contudo, já colocou avisos em vários tweets do Presidente, considerando-os de "enganosos" ou assinalando que eles quebram regras de moderação de conteúdo.