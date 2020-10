Publicação de Trump sobre a covid-19 marcada como "informação perigosa"

Rita Neves Costa Hoje às 18:27 Facebook

Já não é a primeira vez que a rede social examina as publicações do presidente norte-americano e lhes coloca um rótulo, seja porque incitam à violência ou propagam conteúdo falso. Desta vez, o Twitter decidiu "marcar" um tweet de Trump sobre a covid-19 como "informação perigosa".

Numa publicação feita esta terça-feira, um dia depois de regressar à Casa Branca após quatro dias no hospital, o presidente dos EUA decidiu novamente falar sobre a covid-19. O republicano está atualmente infetado com o SARS-CoV-2 e comparou a pandemia mundial à gripe sazonal.

"A época da gripe está de volta. Muitas pessoas morrem todos os anos, às vezes mais de 100 mil, e apesar da vacina, morrem de gripe. Vamos fechar o país? Não, vamos ter de aprender a viver com isto, tal como vamos aprender a viver com covid, que na maioria das populações é muito menos letal", escreveu.

O Twitter, a rede social mais utilizada pelo presidente norte-americano, decidiu marcar a publicação como "informação perigosa". "Este tweet viola as regras do Twitter sobre a partilha de informação potencialmente perigosa sobre a covid-19. No entanto, o Twitter decidiu que é do interesse público que este tweet permaneça acessível", rematam.

Já não é a primeira vez que a empresa analisa as publicações de Donald Trump. Em maio, a rede social tinha verificado e assinalado pela primeira vez um texto do presidente dos EUA como informação falsa. Na publicação, o republicano lançava suspeitas sobre o voto por correspondência nas eleições presidenciais em novembro e afirmava que este método podia ser fraudulento.

No mesmo mês, o Twitter "escondeu" um texto sobre os protestos contra violência policial e a morte do afro-americano George Floyd por considerar que o conteúdo incitava à violência.