Puigdemont em liberdade mas não pode sair da Sardenha

Carles Puigdemont fica em liberdade, determinou um juiz italiano, mas não pode sair de Sardenha durante as próximas duas semanas. O ex-presidente da Catalunha vai ser ouvido no Tribunal de Sassari este sábado.

O ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, foi detido na Sardenha pelas autoridades italianas, na sequência de um mandato internacional de busca e captura emitido pelo Supremo Tribunal espanhol.

O líder catalão, refugiado em Bruxelas desde 2017, após fugir da justiça espanhola pela sua participação no referendo ilegal da independência de Catalunha, viajou para a ilha italiana para assistir ao Aplec Internacional Adifolk, um encontro para promover a cultura catalã na cidade italiana de Alguer. Puigdemont ia aproveitar a viagem para se reunir com a Coroa de Logu, uma assembleia de políticos independentistas da Sardenha.

A polícia italiana conhecia a viagem planeada de Puigdemont e estava à espera à chegada no aeroporto de Alguer, onde dois policias à paisana o detiveram. As autoridades conseguiram detetar a presença do ex-presidente através do Registo e Nomes de Passageiros, um sistema implementado na União Europeia em 2016, que controla as entradas e saídas do território europeu e permite localizar terroristas e delinquentes.

Os tribunais espanhóis e italianos encontram-se em conversações sobre o processo judicial liderado pelo magistrado do "El Procés" Pablo Llarena, que enviou um documento às autoridades italianas com os motivos e os delitos que justificam as acusações de sedição e malversação. O líder catalão será ouvido este sábado no tribunal de Sassari, para depois ser decidida a sua extradição.

Segundo informa o jornal "El País", Itália, que terá dois meses para decidir sobre o futuro de Puigdemont, não inclui no seu sistema legislativo um delito de sedição, sendo o mais similar um delito de subversão da ordem democrático, aplicado a terroristas fascistas.

Sem imunidade

Apesar de ser membro do Parlamento Europeu, Puigdemont, e os outros políticos independentistas fugidos da justiça espanhola, Toni Comín e Clara Ponsatí, viram suspensos desde março o privilégio de imunidade parlamentar, após uma polémica decisão do parlamento europeu de aceitar o recurso excecional de Llarena, para que o ex-presidente da Catalunha seja julgado em Espanha.

Em julho, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu manter provisoriamente a retirada de imunidade de Puigdemont, até o Parlamento Europeu resolver o recurso interposto pelo líder catalão contra a suspensão da sua imunidade. O próprio tribunal acreditava que não existia risco de detenção, já que não havia qualquer ordem de busca internacional em vigor.

Porém, as autoridades espanholas afirmam que não existe nenhum obstáculo legal que possa travar a entrega de Puigdemont a Espanha, depois de consultar fontes judiciais que indicam que o mandado europeu de detenção por sedição esteve sempre ativo.

Detenções anteriores

Esta não é a primeira vez que as autoridades de um país da União Europeia detêm Carles Puigdemont por uma ordem de busca e captura internacional emitida pelo Supremo Tribunal espanhol. Antes de conseguir a imunidade como deputado europeu, em 2019, o ex-presidente catalão foi julgado em Bruxelas em 2017, um mês após o referendo unilateral da independência de Catalunha, mas saiu em liberdade. Em 2019, Puigdemont foi detido na Alemanha e voltou a ficar em liberdade após o Tribunal considerar inadmissível o delito de rebelião emitido por Espanha.

Manifestações em Barcelona

Entretanto, várias centenas de pessoas saíram à rua para manifestar-se contra a detenção de Carles Puigdemont em frente ao consulado italiano em Barcelona. Esta concentração independentista promovida pela Assembleia Nacional Catalã (ANC) contou também com a presença do vice-presidente da Catalunha, Jordi Puigneró, e da presidente do Parlamento, Laura Borràs.