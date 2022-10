Putin altera chefias militares perante avanços de Kiev

JN/Agências Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

As forças ucranianas continuam a reconquistar território na zona de Kherson, no sul da Ucrânia, enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, altera chefias militares no terreno, apontaram, esta terça-feira, os analistas de um think-tank (grupo de reflexão) norte-americano.

A análise é do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) que diariamente divulga relatórios sobre a invasão russa em curso no território ucraniano.

As forças ucranianas estão a "obter ganhos substanciais" nos arredores de Lyman, a cidade recentemente reconquistada às forças russas, e a norte de Kherson, nas últimas 48 horas, de acordo com imagens geolocalizadas obtidas pelo ISW.

PUB

No relatório do grupo de reflexão pode ler-se que a contraofensiva ucraniana fez "avanços significativos", ao mesmo tempo que "a elite militar russa está a degradar-se" e a mostrar evidentes sinais de descoordenação, mostrando-se incapaz de travar as incursões das forças comandadas por Kiev.

Para os analistas deste 'think-tank' com sede em Washington, Putin está a imputar a responsabilidade exclusiva por estes fracassos militares russos às suas chefias no terreno, que tem vindo a substituir.

"A agência russa RBK, citando fontes do regime russo, informou em 03 de outubro que o tenente-general Roman Berdnikov substituirá o coronel-general Alexander Zhuravlev como comandante do Distrito Militar Ocidental", informa o relatório do ISW.

Os analistas consideram que este distrito militar russo estará sem uma chefia no terreno, já que "Zhuravlev não é visto há algum tempo", referindo que Putin se prepara para alterar toda a cadeia de comando na região de Kharkiv (leste), onde se intensificam os ataques ucranianos.

O anúncio das substituições nesta altura, após fortes perdas militares russas, pode ser a estratégia de Putin para atribuir culpas às chefias cessantes, protegendo o prestígio dos novos comandantes.

"A nomeação de Berdnikov pode ter a intenção de criar uma manobra de diversão e de redirecionar a crescente insatisfação" dentro da cadeia de comando russa, concluem os analistas do ISW.