Putin anuncia programa para desenvolvimento da tecnologia de drones

JN/Agências Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou, esta quinta-feira, o lançamento de um programa para o desenvolvimento da tecnologia de 'drones', aparelhos voadores não tripulados que Moscovo tem importado do Irão para utilizar no conflito com a Ucrânia.

"Em breve, o Governo deve lançar um projeto nacional cujo objetivo é garantir o potencial para uma ampla produção de 'drones'", afirmou Putin durante uma reunião sobre as iniciativas estratégicas da Rússia.

O Presidente russo destacou que os sistemas não tripulados são "o verdadeiro catalisador da tecnologia de ponta" em áreas como a aviação, navegação, radioeletrónica ou inteligência artificial, pelo que considerou "extremamente importante" a concentração da produção de 'drones' em território russo.

PUB

Nesse contexto, encarregou a Agência de Iniciativas Estratégicas de criar um sistema para a formação de quadros para o desenvolvimento da aviação não tripulada.

Putin adiantou que, dentro de alguns meses, convocará uma reunião especial para analisar os avanços nesta área.

No final de 2022, o exército russo já garantia que cada pelotão tivesse um 'drone' para combater o "inimigo" na Ucrânia, cujas infraestruturas estão sujeitas a bombardeamentos maciços desde o ataque à ponte da Crimeia, em outubro de 2022, pelo qual Putin culpa Kiev.