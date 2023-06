Putin assegura que Rússia depende cada vez menos de receitas de petróleo e gás

JN/Agências Hoje às 15:39 Facebook

O presidente russo, Vladimir Putin, assegurou que a Rússia está gradualmente a "desligar-se" da sua dependência das receitas do gás e do petróleo, fortemente afetadas pelas sanções ocidentais impostas por travar uma guerra na Ucrânia.

"Estamos sempre a dizer que queríamos desligar-nos das receitas do gás e do petróleo. Pouco a pouco, essa tendência está a acelerar", declarou Putin na sessão plenária do Fórum Económico de São Petersburgo, que decorre sob o lema "O desenvolvimento soberano é a base de um mundo justo".

O chefe de Estado russo precisou que, entre janeiro e maio, as receitas não-dependentes dos hidrocarbonetos aumentaram mais 9,1% que o previsto e que, em maio, essa percentagem foi de 28,5%.

"É um indicador importante de que o setor imobiliário da economia, os setores transformadores, o comércio e os serviços estão a ganhar velocidade", sublinhou.

Putin afirmou que as finanças públicas da Rússia "geralmente estão equilibradas", embora admitindo que existe presentemente "um pequeno défice" devido a pagamentos antecipados.

"Fizemo-lo deliberadamente. É certo que necessitávamos de fundos adicionais para garantir a nossa segurança e defesa e para adquirir armas. Temos de o fazer para garantir a soberania do nosso país. É um processo razoável", argumentou.

Segundo o Ministério das Finanças russo, o país ultrapassou nos primeiros quatro meses de 2023 o défice orçamental previsto para todo o ano fiscal, ao acumular um buraco de 3,4 mil milhões de rublos (40.979 milhões de euros), especialmente devido a uma queda de 52,3% das receitas do petróleo e do gás.

Apesar disso, a Rússia mantém, por enquanto, a sua previsão de que o défice será de 2% em 2023.

"A situação macroeconómica estável tornou-se a nossa vantagem competitiva", observou Putin, sustentando que o Produto Interno Bruto (PIB) russo aumentará entre 1,5% e 2% este ano, tal como previu o Banco Central Europeu (BCE).

"Isso permitirá ao nosso país manter o seu lugar na lista das seis maiores economias do mundo", frisou, acrescentando que, em abril, o PIB aumentou 3,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

A economia russa contraiu-se 1,8% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2022.

Putin salientou também que a inflação da Rússia "está abaixo da de muitos países da Zona Euro", encontrando-se próxima do mínimo histórico, com 2,9%, e que o desemprego se situa em 3,3%, um número "nunca visto na história do país".