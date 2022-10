Putin promete "mais respostas severas"

Almiro Ferreira Hoje às 11:44, atualizado às 12:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da Rússia ameaça repetir ataques a Kiev e outras cidades se se verificarem "ofensivas terroristas" como a da ponte da Crimeia, que Moscovo descreve como um atentado perpetrado pelos serviços secretos ucranianos.

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou ter ordenado o lançamento dos bombardeamentos da madrugada desta segunda-feira - 75 mísseis, segundo Moscovo -, que atingiram Kiev e diversas cidades da Ucrânia, designadamente infraestrutura de produção de energia elétrica.

Durante a abertura do Conselho de Segurança da Rússia, transmitido pela televisão, Putin prometeu respostas "severas" em caso de novos ataques da Ucrânia contra a Rússia.

PUB

"Se as tentativas de ataques terroristas no nosso território continuarem, as respostas da Rússia serão severas e a sua escala corresponderá ao nível das ameaças representadas", afirmou Putin.

"Ninguém deve ter dúvidas", alertou o presidente russo.