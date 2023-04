Putin convidou Lula para Fórum Económico Internacional de São Petersburgo em junho

JN/Agências Hoje às 18:27 Facebook

O presidente russo, Vladimir Putin, convidou o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, para participar no Fórum Económico Internacional em São Petersburgo, entre 14 e 17 de junho de 2023, noticiou, esta terça-feira, a imprensa brasileira.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Mauro Vieira, disse que o seu homólogo russo, Serguei Lavrov, que está em visita ao Brasil, entregou uma carta de Putin a Lula na qual o convida para participar na reunião que decorrerá em São Petersburgo.

O chefe da diplomacia brasileira revelou esta informação numa entrevista, após uma reunião na segunda-feira com Lavrov, ao jornal Folha de São Paulo, na qual rebateu as críticas dos Estados Unidos à posição manifestada pelo Presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia.

O convite de Moscovo surge em paralelo com o de Kiev, que também encorajou o Presidente Lula da Silva a deslocar-se à Ucrânia para ver 'in loco' a situação atual no país, numa tentativa de mudar a sua ideia sobre como enfrentar esta guerra.

Lula da Silva tem sido criticado por Washington pela sua visão sobre o conflito, em declarações que fez na conclusão de uma visita aos Emirados Árabes Unidos depois de ter estado na China, nas quais argumentou que tanto os Estados Unidos como a União Europeia estariam a incentivar o conflito dando prioridade à entrega de armas à Ucrânia em detrimento de uma solução negociada e diplomática.

O Presidente brasileiro já visitou sete países em apenas quatro meses desde que iniciou o seu terceiro mandato, num sinal de reposicionamento do país após o isolamento que caracterizou o mandato de Jair Bolsonaro.

A sua próxima viagem internacional será a Portugal, onde estará em visita oficial entre 22 e 25 de abril, e em seguida a Espanha, um dia depois.