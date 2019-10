Putin e Erdogan reúnem-se na terça-feira para discutir a situação na Síria

Hoje às 10:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vão reunir-se na terça-feira, na cidade russa de Sochi, para tratar da situação na Síria, informou, esta quinta-feira, o Kremlin.

O porta-voz da Presidência Russa, Dmitri Peskov, anunciou a data desta reunião num comunicado à agência oficial russa RIA Novosti.

Na terça-feira, Putin convidou o seu homólogo turco a fazer uma visita de trabalho à Rússia. Durante a conversa telefónica foi abordada "a necessidade de evitar conflitos entre as unidades do Exército turco e as forças armadas do Governo sírio", refere o comunicado.

A Rússia manifestou a sua preocupação com o agravamento da situação humanitária ao longo da fronteira entre a Turquia e a Síria, como resultado da operação militar lançada na semana passada por Ancara contra milícias curdo-sírias no nordeste da Síria.

Além disso, Moscovo alertou que as tropas turcas não podem penetrar mais de cinco quilómetros no território sírio e mostrou-se contra a presença permanente dos turcos no país.