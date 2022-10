Putin espera que a situação militar nos territórios anexados "se estabilize"

JN/Agências Hoje às 14:31 Facebook

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou, esta quarta-feira, que espera que a situação militar nos territórios ucranianos anexados recentemente por Moscovo "se estabilize", apesar das dificuldades das tropas russas que estão a recuar diante das forças de Kiev.

"Assumimos que a situação irá estabilizar-se e que podemos desenvolver essas áreas pacificamente", disse Putin durante uma reunião transmitida pela televisão russa.

Putin assegurou hoje que o resultado dos "referendos" de anexação "não apenas provocou satisfação, mas também surpreendeu", dadas as "condições difíceis" no local.

"O resultado é mais do que convincente, é absolutamente transparente e sem dúvidas", garantiu Putin.

As forças ucranianas continuam a sua contra-ofensiva e reivindicam novas vitórias no leste e no sul, nas áreas recentemente anexadas pela Rússia.

Putin promulgou hoje a anexação à Rússia das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, de acordo com dois decretos publicados no portal oficial russo de informações jurídicas.

No início desta semana, os tratados de anexação dos quatro territórios à Rússia também receberam aprovação das duas câmaras do Parlamento russo.

Vladimir Putin formalizou na sexta-feira passada, em Moscovo, a anexação das quatro regiões ucranianas, áreas parcialmente ocupadas pela Rússia no leste e sul da Ucrânia, após a realização de referendos, considerados ilegais por grande parte da comunidade internacional.