Putin fala à nação na quarta-feira de manhã

O presidente russo Vladimir Putin vai falar à nação na quarta-feira de manhã. Discurso previsto para esta terça-feira foi adiado por motivos desconhecidos.

De acordo com o jornal britânico "The Guardian", que cita a imprensa russa, o discurso, que será transmitido pela televisão, foi remarcado para as 8 horas de quarta-feira (horário de Moscovo), 6 horas em Portugal continental. A Forbes Rússia, que cita duas fontes do Kremlin, escreve que o discurso será transmitido "quando o Extremo Oriente acordar".

Acredita-se que o discurso será sobre as novas anexações do território ucraniano. Analistas sugeriram que o discurso também pode servir para anunciar uma mobilização parcial na Rússia.

Este será a primeira vez que Putin fala à nação desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro.

Recorde-se que, esta terça-feira, os territórios separatistas pró-russos da região de Donbass, na Ucrânia, anunciaram que vão realizar de 23 a 27 de setembro referendos para decidirem sobre a sua anexação pela Rússia. Os escrutínios terão lugar nas regiões de Donetsk e Lugansk, cuja independência o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu pouco antes de lançar a sua ofensiva militar contra a Ucrânia.

Vários líderes mundiais garantiram que não reconhecerão quaisquer referendos ou novas anexações do território ucraniano, com o presidente francês Emmanuel Macron chamando o plano de "paródia". Já a Casa Branca rejeitou os planos da Rússia, acrescentando que Moscovo pode estar a tomar a iniciativa de recrutar tropas nessas áreas depois de sofrer grandes perdas no campo de batalha.