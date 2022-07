Putin oferece ajuda ao Sri Lanka em troca de apoio

JN/Agências Hoje às 16:27 Facebook

O novo Presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, recebeu, esta segunda-feira, uma carta do seu homólogo russo, Vladimir Putin, que oferece ajuda face à crise económica e de energia do país insular em troca de apoio.

"Conto com o seu papel como chefe de Estado para incentivar o desenvolvimento de uma cooperação bilateral construtiva em várias esferas para o benefício dos nossos povos e no interesse de fortalecer a estabilidade e a segurança regionais", diz Putin na carta hoje partilhada pelo gabinete de Wickremesinghe.

O recém-nomeado Presidente do Sri Lanka reuniu-se hoje com o embaixador russo no país, Yury Materiy, que lhe entregou a carta, na qual Putin também destaca as relações tradicionalmente amistosas entre os dois países.

O Sri Lanka tem abordado a Rússia nos últimos meses com vista a aumentar as suas limitadas reservas de combustível, face à crise económica em que o país se encontra, e em busca de um aliado para ajudar na sua recuperação.

O Sri Lanka está a enfrentar a pior crise económica desde a sua independência do Império Britânico em 1948, causada em parte por dívidas pesadas, políticas governamentais e impacto de ataques e da pandemia de covid-19 no turismo.

Hoje, o país reabriu parcialmente as escolas do país, depois de quase um mês fechadas devido à escassez de combustível, embora apenas alguns alunos tenham conseguido comparecer.

Um grupo de representantes de uma petrolífera russa desembarcou em Colombo no dia 7 de julho para negociar um aumento das escassas reservas de combustível do país, depois de o Governo ter sido obrigado a limitar a sua distribuição a veículos essenciais.

Além de exportar combustível para a ilha, a Rússia é o segundo maior mercado de turismo do Sri Lanka, sendo responsável por 8,7% das chegadas ao país em 2021, segundo a Autoridade de Desenvolvimento do Turismo do Sri Lanka.

Os dois Estados ajudaram-se algumas vezes ao longo da História, disse a analista política Aruna Kulatunga, em declarações à agência espanhola de notícias Efe.

Além de ser um dos principais consumidores do chá exportado pela nação insular, a Rússia "também tem sido uma grande 'amiga' em tempos de necessidade, fornecendo ao Sri Lanka armas, aviões, helicópteros e outros equipamentos militares pesados ao longo dos 30 anos de guerra civil no país", explicou a analista.

Por isso, acrescentou, "em termos de comércio bilateral, o Sri Lanka também se inclina mais para importar petróleo russo, dada a escassez de combustível e gás provenientes dos seus tradicionais parceiros energéticos no Médio Oriente".

A analista sublinhou ainda que os países ocidentais não se opuseram às intenções de Colombo de se apoiar em Moscovo para obter bens essenciais, como petróleo, apesar das sanções internacionais pela invasão da Ucrânia.

Após o acordo assinado pela Rússia na sexta-feira "para retoma da exportação de cereais dos portos ucranianos e russos, o Sri Lanka tornou-se ainda mais dependente da Rússia para o seu programa alimentar de emergência", explicou Aruna Kulatunga.

A Ucrânia e a Rússia assinaram na sexta-feira acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro. Embora a Rússia tenha atacado logo no dia a seguir o porto ucraniano de Odessa, Kiev afirmou hoje que espera retomar, nos próximos dias, as exportações de cereais interrompidas desde o início da guerra.