Putin preside a lançamento de missão com mísseis hipersónicos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou por videoconferência no lançamento da missão de um navio de guerra com novos mísseis hipersónicos de cruzeiro, nos oceanos Atlântico e Índico e no mar Mediterrâneo.

"Tenho certeza de que estas armas poderosas protegerão efetivamente a Rússia de ameaças externas e ajudarão a defender os interesses nacionais", disse Putin na cerimónia, à qual compareceu por vídeoconferência ao lado o ministro da Defesa, Serguei Shoigu.

"A tripulação do navio treinará na implantação de armas hipersónicas e mísseis de cruzeiro de longo alcance", clarificou Shoigu, que anunciou que os mísseis hipersónicos Zircon são "capazes de superar qualquer sistema de defesa aérea atual ou futuro", podendo realizar "ataques poderosos e precisos no mar e em terra".

Nos últimos dias, o comando militar russo enfrentou severas críticas, depois de não ter sido capaz de conter ataques das Forças Armadas da Ucrânia com lançadores de foguetes norte-americanos HIMARS no Ano Novo, que mataram pelo menos 89 soldados do Exército da Rússia.