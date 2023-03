Putin promulga lei que protege a língua russa de palavras estrangeiras

JN/Agências Hoje às 02:23 Facebook

O presidente russo, Vladimir Putin, promulgou uma lei que protege a língua russa da influência crescente de outras línguas, especialmente o inglês.

Esta lei tinha sido aprovada em "primeira leitura", em dezembro, pelos deputados da câmara baixa da Duma (Parlamento), tendo sido agora promulgada por Putin.

"Ao usar o russo como língua oficial da Federação Russa, não é permitido o uso de palavras e expressões que não correspondam às normas da língua literária russa moderna", afirma a nova lei.

A exceção "são palavras estrangeiras que não têm análogos na língua russa e cuja lista é recolhida por dicionários padrão", acrescenta.

Esta lei, que segue o caminho de outras línguas como o francês, visa proteger o idioma do "uso excessivo" de palavras estrangeiras.

Agora, o Governo russo deve determinar o mecanismo para a elaboração de gramáticas, dicionários e outros manuais que incluam as normas linguísticas obrigatórias.

O objetivo é promover o uso correto do idioma em todos os níveis da administração pública.

O uso de palavras estrangeiras disparou desde a queda da União Soviética e a abertura da Rússia ao Ocidente em 1991, mas especialmente com a popularização das tecnologias digitais e redes sociais entre crianças e jovens russos.

Os autores da lei enfatizaram que o russo desempenha um papel unificador na Federação Russa, um estado com quase 200 grupos étnicos.

De acordo com o Instituto Pushkin, cerca de 258 milhões de pessoas falam russo no mundo, principalmente no espaço pós-soviético.