Putin quer proteger pró-russos de processos criminais por parte da Ucrânia

JN/Agências Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou hoje aos encarregados dos serviços de segurança que protejam os habitantes das regiões anexadas no final de setembro pela Rússia de processos criminais por parte da Ucrânia.

A ordem foi dada esta pelo presidente à Comissão de Investigação, ao Serviço Federal de Segurança, ao Ministério da Administração Interna e ao Supremo Tribunal da Rússia.

De acordo com a diretiva, estes órgãos terão de procurar "anular" as consequências jurídicas das decisões contra os habitantes das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, que estão a ser proferidas pela Justiça ucraniana.

PUB

Putin ordenou ainda uma avaliação da legalidade da perseguição a ativistas, jornalistas e defensores de direitos na Ucrânia, referindo-se a denúncias de processos abertos contra cidadãos pró-Rússia.

O líder russo também pediu para que sejam analisadas as propostas do Conselho de Direitos Humanos ligado ao Kremlin para estabelecer punições criminais por discriminação contra russos no estrangeiro.