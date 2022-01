Putin: Respostas do Ocidente não tiveram em conta preocupações russas

JN/Agências Hoje às 14:50 Facebook

O Presidente russo queixou-se hoje ao seu homólogo francês de que as respostas do Ocidente às suas exigências para resolver o conflito sobre a Ucrânia ignoraram as "preocupações fundamentais" de Moscovo, disse o Kremlin (Presidência).

"As respostas dos Estados Unidos e da NATO não tiveram em conta as preocupações fundamentais da Rússia", disse Vladimir Putin, segundo uma nota do Kremlin sobre o seu encontro virtual com Emmanuel Macron, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"A questão-chave foi ignorada, nomeadamente como os Estados Unidos e os seus aliados pretendem (...) implementar o princípio de que ninguém deve reforçar a sua segurança à custa de outros países", prosseguiu a presidência russa.

Segundo o Kremlin, a Rússia "determinará a sua reação futura" depois de estudar em pormenor as respostas dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).