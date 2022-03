Putin tem vários imóveis de luxo na Alemanha, diz "Bild"

JN/Agências Hoje às 20:33, atualizado às 20:34 Facebook

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem vários imóveis de luxo em Berlim, capital da Alemanha, e em Munique, de acordo com um artigo publicado esta sexta-feira pelo jornal alemão "Bild".

Segundo o "Bild", Putin adquiriu há poucos anos o "Palácio da Ópera" de Munique, avaliado em 300 milhões de euros, assim como o edifício do Hotel Sofitel, também na capital da Bavária.

A investigação de 2021 "Pandora Papers" tinha revelado que o palacete em Munique estava vinculado a uma empresa-fantasma sediada nas Ilhas Virgens. A empresa estará associada, de acordo com uma investigação conjunta de vários órgãos de comunicação social alemães, ao empresário russo Ruslan Yevgenevich Goriujin, por sua vez associado ao milionário Arkadi Rotenberg, que pertence ao círculo mais restrito de amizades de Putin.

As notícias publicadas hoje pelo "Bild" avançam que o Presidente russo também é o proprietário de 33 imóveis na Avenida Kurfürstendamm e de uma moradia de luxo de 1850 metros quadrados em Berlim.

Mais uma vez, os imóveis aparecem como propriedade de Arkadi Rotenberg e do seu irmão, Boris, ambos submetidos às sanções dos Estados Unidos da América (EUA) e do Reino Unido, pelo vínculo das suas empresas com a invasão à Ucrânia.

Este mês, as autoridades da Alemanha apreenderam num estaleiro em Hamburgo vários iates pertencentes a oligarcas russos sancionados.

No entanto, ainda não há registos de que alguma propriedade tenha sido confiscada, já que, na prática, dadas as dificuldades em determinar quem é o verdadeiro proprietário destes bens luxuosos, a maior parte das vezes registados em empresas sediadas em paraísos fiscais.