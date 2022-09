Putin usa "cartada chinesa" para amenizar efeitos da guerra

Encurralado pelas sanções aplicadas pelo Ocidente e pelas conquistas militares que Kiev tem alcançado, líder do Kremlin recorre a Pequim.

Se no início da ofensiva russa na Ucrânia, a China optou por não tomar uma posição clara, promovendo uma ideia de neutralidade perante o conflito, quase sete meses depois os laços firmados entre os dois países espelham uma clara posição de Pequim. Com vista a estabelecer uma ordem internacional "justa e razoável", defendeu o Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, presidente da China, e Vladimir Putin, líder da Rússia, vão aproveitar a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), que decorre esta quinta e sexta-feira no Uzbequistão, para reforçar as relações sino-russas que, no início do ano, foram descritas como "sem limites".

O encontro é a "cereja no topo do bolo" para a Rússia, que tem vindo a ficar fragilizada devido às sanções ocidentais e precisa, cada vez mais, de recorrer ao mercado chinês para continuar a exportar matérias-primas e produtos. Em comunicado, o Kremlin sublinhou que o encontro entre os dois chefes de Estado tem um "significado especial" dada a situação geopolítica, o que pode resultar na criação de uma aliança que, pelo menos para já, ainda é tácita.