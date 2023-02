Putin vai falar à nação três dias antes do 1.º aniversário da guerra

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente russo, Vladimir Putin, vai fazer um discurso sobre o estado da nação a 21 de fevereiro, três dias antes do primeiro aniversário da ofensiva do exército russo na Ucrânia, anunciou esta sexta-feira a presidência.

"No dia 21 de fevereiro, o Presidente da Federação Russa vai dirigir-se à Assembleia Federal [que reúne as duas câmaras do parlamento russo]", avançou o porta-voz da presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov.

Segundo referiu, o discurso abordará "a situação atual", nomeadamente da intervenção militar russa na Ucrânia, e a situação sócio-económica do país.

PUB

Peskov disse que o discurso acontecerá no Gostiny Dvor, um centro de convenções perto da Praça Vermelha, no centro de Moscovo.

Vladimir Putin costuma fazer um discurso anual sobre o estado da nação aos deputados russos, durante o qual faz um balanço do ano anterior e define novas direções estratégicas.

Em 2022, porém, esse discurso foi cancelado, após o ataque do exército russo contra a Ucrânia.

Dmitri Peskov adiantou hoje que os soldados russos que participam nas operações na Ucrânia "serão certamente" convidados para o discurso de 21 de fevereiro.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo falou sobre a guerra em curso, garantindo que o país "sairá mais forte" do confronto com o Ocidente na Ucrânia e assegurou que a Rússia irá resistir aos "apelos para se desmembrar a pátria".

Segundo Sergei Lavrov, a decisão sobre a ofensiva militar na Ucrânia foi tomada pelo Presidente russo "após anos de explicações" ao Ocidente sobre a inadmissibilidade de ignorar as exigências de segurança russas.