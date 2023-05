Putin voltou a trabalhar no Kremlin após ataque de drones

JN/Agências Hoje às 15:18 Facebook

O presidente russo, Vladimir Putin, regressou, esta quinta-feira, ao trabalho no seu gabinete depois do ataque de drones (aeronaves não tripuladas) contra o Kremlin, que aconteceu na noite de terça-feira, noticiou a imprensa internacional.

De acordo com a agência de notícias EFE, a televisão pública russa divulgou imagens de Putin numa reunião com o ministro da Economia da Rússia, Maxim Reshetnikov.

Quando o ataque aconteceu, o líder do Kremlin encontrava-se na sua residência de campo em Novo-Ogariovo, nos arredores de Moscovo, onde passa a maior parte do tempo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que o incidente não alteraria os planos do Presidente e que trabalharia hoje no Kremlin.

Peskov declarou que, em situações extremas, Putin sempre "mantém a serenidade, a concentração e a clareza nas avaliações e ordens que determina".

O Kremlin acusou hoje os Estados Unidos de estarem por trás de um ataque realizado pelos ucranianos ao Kremlin e de outros ataques ao território russo, mas Washington negou categoricamente qualquer envolvimento nestes atentados.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também negou qualquer ligação com o ataque ao Kremlin, referindo que Kiev só se defende e não tem como alvo o território russo.

Em 09 de maio, Putin presidirá na Praça Vermelha, conforme programado, o tradicional desfile militar por ocasião do aniversário da vitória sobre a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial.

No entanto, no mesmo dia, o líder russo não participará na marcha popular que acontecerá nas ruas de Moscovo - na qual os russos carregam fotos dos seus familiares mortos na II Guerra Mundial - já que este evento [Regimento Imortal] foi cancelado por motivos de segurança.