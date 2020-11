Companhia aérea vai exigir comprovativo de vacinação contra a covid-19 aos passageiros

JN Hoje às 17:06 Facebook

Twitter

Partilhar

A companhia aérea australiana Qantas vai requer que os passageiros de voos internacionais sejam vacinados contra a covid-19 antes de viajarem nos seus aviões, assim que as vacinas sejam distribuídas.

O diretor-executivo da companhia australiana admitiu ao canal "Channel 9" que a vacina tornar-se-á uma "necessidade" nas viagens internacionais e que a Qantas "está a procurar mudar os seus termos e condições para os viajantes internacionais". "Vamos pedir às pessoas que sejam vacinadas antes de embarcarem no avião", disse Alan Joyce.

Para o responsável da Qantas, esta será uma tendência entre as diversas companhias aéreas. O certificado de vacinação será provavelmente guardado num microchip no passaporte eletrónico, o que já está a ser desenvolvido pelas companhias aéreas e governos à volta do mundo, segundo Alan Joyce.

A maioria das rotas internacionais da Qantas continua suspensa, uma vez que as fronteiras da Austrália permanecem fechadas a não residentes, e a linha aérea não prevê abrir a maioria delas até meados do próximo ano.

Com os anunciados avanços nas vacinas contra a covid-19, nas últimas semanas, não só aumenta a esperança da retoma da atividade das viagens internacionais em 2021 como surgem novas questões relativas à verificação do estado de saúde dos passageiros.

Ainda em setembro passado, o diretor-executivo da companhia aérea Etihad dizia ao jornal económico "Financial Times" que a introdução de visas de saúde poderá ajudar a certificar que os passageiros estão bem para viajar, como forma de ajudar as linhas aéreas a recuperarem da crise.