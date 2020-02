Qatar acusa Arábia Saudita de dificultar entrada de ministra em reunião sobre coronavírus

JN/Agências Hoje às 20:48 Facebook

O Qatar acusou esta quinta-feira a Arábia Saudita de querer "politizar uma questão humanitária", ao dificultar a participação da ministra da Saúde catari numa reunião, em Riade, sobre medidas preventivas para impedir a propagação do coronavírus Covid-19.

"As autoridades da Arábia Saudita apenas concederam a Hanan al-Kuwari [ministra da Saúde do Qatar] a entrada em Riade, para participar numa reunião sobre medidas preventivas contra o novo coronavírus, depois da reunião começar", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, citado pela agência France-Presse, sublinhando que os sauditas querem "politizar uma questão humanitária".

A reunião em Riade foi organizada pelo Conselho de Cooperação do Golfo Pérsico (GCC, na sigla inglesa), que integra o Bahrein, Kuwait, Omã, Qatar, Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Egito cortaram os laços diplomáticos com o Qatar em junho de 2017, acusando Doha de apoiar movimentos extremistas islâmicos e de se aproximar do Irão.

As acusações foram negadas por Doha, mas, desde então, estes países encerram o espaço aéreo à companhia aérea Qatar Airways e suspenderam a cooperação comercial.

O coronavírus Covid-19 já provocou 2129 mortos e infetou mais de 75.000 pessoas a nível mundial.