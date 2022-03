Qual é o valor estratégico de Mariupol para a Rússia?

Além do valor geográfico e económico que teria uma vitória da Rússia em Mariupol, o sucesso da invasão naquela cidade serviria de bandeira para a propaganda do Kremlin. Os ucranianos, ainda que sem água e eletricidade, continuam a lutar pela defesa da cidade portuária, sitiada pelas tropas russas.

Vencer a batalha em Mariupol significaria, para a Rússia, conquistar uma ferramenta estratégica determinante no progresso da invasão na Ucrânia. Além de ser uma grande cidade portuária e uma base para as forças armadas ucranianas, uma eventual vitória permitiria às tropas russas estabelecer um corredor terrestre entre Donbass e a Crimeia, território russo desde 2014. Além do benefício económico, conquistar Mariupol serviria ainda de bandeira para a propaganda do Kremlin.

Seria também a primeira grande cidade a ser tomada pelos russos depois de Kherson, estrategicamente muito menos importante e que mal foi defendida.