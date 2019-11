Emanuel Carneiro Hoje às 13:50 Facebook

Bagdade, Santiago do Chile, Beirute, Paris, Cartum, Quito. Cidades que vivem ou viveram recentemente dias conturbados. Em rigor, à imagem de outras. As ruas estão, de facto, pejadas de protestos.

No entanto, no Iraque, na capital chilena, no Líbano, em França, no Sudão e Equador, a contestação foi desencadeada por fatores essencialmente económicos e, nalguns casos, aparentemente risíveis, como, por exemplo, o aumento do preço do bilhete de metro. A política veio depois. E a morte também.