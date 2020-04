JN Hoje às 18:55 Facebook

Desde o início da pandemia de Covid-19, morreram já 14.967 pessoas em França. Nas últimas 24 horas, registaram-se 574 vítimas mortais.

De acordo com o balanço da Direção-geral da Saúde francesa divulgado ao fim da tarde esta segunda-feira, foram registados no país mais 2673 casos de infeção face a domingo, elevando para mais de 98 mil o número total de infetados.

Mais de 32 mil pessoas foram hospitalizadas com o novo coronavírus, mais 287 do que no balanço anterior.