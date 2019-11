Quase 15 mil ovelhas mortas no Mar Negro após naufrágio de navio de carga

Ana Vitória Hoje às 21:58 Facebook

O "Queen Hind", um navio de carga que transportava mais de 14.600 ovelhas, afundou no Mar Negro, ao largo do porto de Midia, na Roménia, no domingo.

A tripulação, 20 sírios e um libanês foi resgatada, mas apenas 32 animais foram retirados da água com vida.

O cargueiro, de 84 metros, afundou no domingo por razões desconhecidas, pouco depois de deixar o porto de Midia a caminho da Arábia Saudita.

Citado pela imprensa francesa, Gabriel Paun, líder da ONG Animals International, afirma que o navio estava "sobrecarregado". Imagens divulgadas por esta organização mostram dezenas de ovelhas afogadas.