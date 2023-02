Quase 160 horas depois do sismo, menino de três anos resgatado com vida

JN Hoje às 23:04 Facebook

Um menino de três anos foi resgatado com vida dos escombros em Kahramanmara, na Turquia, este domingo. Socorristas foram aplaudidos no momento do salvamento.

Quase 160 horas depois do sismo que abalou a Turquia e a Síria, as equipas de salvamento resgataram um menino de três anos com vida dos escombros na província de Kahramanmara, na Turquia. No momento do salvamento, conforme mostrou a agência de notícias turca Anadolu, os socorristas foram aplaudidos. Além deste menino de três anos, há mais histórias com finais felizes no meio de uma tragédia que já vitimou mais de 33 mil pessoas.

Cudie, uma menina de 12 anos, foi retirada dos escombros com vida depois de 147 horas debaixo dos escombros. "És um milagre", repetiram os socorristas segundo a BBC. Já um pai e uma menina também foram salvos em Hatay. "Eles querem uma boa caneca de chá", partilhou um dos socorristas à BBC.

Pelo menos 33.179 pessoas morreram em consequência do violento sismo que abalou na segunda-feira a Turquia e a Síria, indicam dados oficiais divulgados este domingo. O sismo de magnitude 7,8 matou 29.605 pessoas no sul da Turquia, informou a Afad, a organização de socorro do país, enquanto as autoridades contabilizaram outros 3.574 mortos na Síria, ainda que se estime que o número de vítimas mortais seja bastante superior ao registado.